Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray dalka Tanzania (SAWIRRO)

Wasiirka ayaa tilmaamay in heshiiska ay kala saxiixanayaan Wasaaradaha Caddaaladda ee labada dal in looga shaqeynayo, sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa maxaabiis tiro badan oo Soomaali ah oo sida uu sheegay ku xiran dalkaasi.

Dhanka kale Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya, Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah wafdiga Madaxweynaha ku wehlinaya safarkaasi ayaa sheegay in labada dowladood ay maalinta Sabtida ah kala saxiixan doonaan illaa saddex heshiis, oo ku saabsan Wasaaradaha Warbaahinta, Caddaaladda iyo Arrimaha Dibadda. Heshiisyadan ayuu sheegay in la soo marsiiyay Xukuumadda Federaalka.