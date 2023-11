Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadal ka jeediyay Machadka RUSI ee London (SAWIRRO)

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay qorshaha DFS ee la wareegidda masuuliyadda amniga dalka iyo bixitaanka Ciidamada ATMIS ayaa hoosta ka xarriiqay in dowladda ay dadaal xoogan gelisay dib-u-dhiska Ciidamada Qaranka, ayna ka go’antahay in waqtiga kooban dalka looga sifeeyo argagixisada. Madaxweynuhu sidoo kale waxa uu sheegay in Ciidamada ATMIS dalka ka baxayaan dabayaaqada sanadka 2024.”

Madaxweynaha ayaa dul istaagay marxaladaha uu soo maray dagaalka dalka looga xoreynayo kooxaha argagixisada, caqabadaha jira iyo horumarka laga sameeyay, isagoo tilmaamay in markii ugu horreysay dowladdu ay dejisay siyaasad cad, oo lagu la diriraayo argagixisada, taas oo ay saldhig u tahay in la qaado dagaal saddex jiho leh, oo Al Shabaab loogu wiiqayo militari ahaan, dhaqaale ahaan iyo feker ahaan, oo lagu suulinayo afkaarta khalafsan ee Shabaabnimada.