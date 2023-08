Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay gulufka ku wajahan Ceelbuur & Galhareeri (SAWIRRO)

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa reer Galmudug ku booriyay in ay horkacaan gulufkan la damacsan yahay in dalka looga ciribtiro sida uu yiri Khawaarijta.

“Waxaa iga go’an in aan tago deegaan walba oo Khawaarijta laga xoreeyo, sidii aan horeyba u tegay, iyada oo la ii sheegayo in amnigaygu uu halis ku jiro. Ma jirto sabab aan dib isugu dhigo, iyadoo wiilal dhallinyaro ah ay naftooda hurayaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.