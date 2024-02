Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay safar uu ku tagayo Magaalada Addis Ababa

Madaxweynaha oo ka garab hadlayay Axmed Madoobe ayaa yiri “Sida Madaxweynuhu uu tilmaamay Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaalo, waa meel shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan, howlahaas haddana way socdaan oo deegaano badan oo Jubbaland ah ayaa la xoreeyay, kuwo kale ayaana hadda socdo. Fatahaadihii ayaan dhaweyd ayaa hakad badan keenay oo waddooyinkii iyo buundooyinkii ay ku xirmeyn. Dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo u ah webiyadu, biyo mareenadu iyo biyo daggeenadu intaba ay ku badan yihiin. Insha’Allah waa laga soo kabanayaa, Dowladda Federaalkana Jubbaland way garab istaageysaa, sidii looga soo kaban lahaa dhibaatooyinkaas ay gaysteen, dadkiina ay noloshooda caadi ugu soo noqoto, la dagaalanka argagixisadana aad iyo aad ugu sii fududaado, haddii Alle yiraahdo.”

You may also like