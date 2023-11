Madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbad ka jeediyay Shirka Afrika & Sacuudiga

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay garab-istaagga iyo iskaashiga ka dhaxeeya Boqortooyada Sacuudiga iyo Somaliya, isagoo sheegay in siyaasadda guud ee Dowladda Federaalka ay aasaas u tahay wada-tashi iyo wax wada-qabsi, uuna rajeynayo in mira-dhalka shirkan uu noqdo kobcinta xiriirka labada dhinac.

