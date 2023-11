Madaxweyne Xasan Sheekh oo khudbad ka jeediyay shirka caalamiga ee London (SAWIRRO)

Dhanka kale Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan gaar ah la qaatay Raysal Wasaaraha Britain ayaa sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta siineyso in gargaarka la siiyo Somaliya loo weeciyo dhanka horumarinta, si dadka Soomaaliyeed ay uga helaan faa’iido waarta.

