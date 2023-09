Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku foogan in la wiiqo Al Shabaab

“Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in dowladdu ay qorshe cad ka leedahay dhameystirka baahiyaha ciidanka iyo dalacsiintooda, waxa uuna Saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka kula dardaarmay in ay xoojiyaan doorkooda, si looga guuleysto argagixisada dhibka ku haysa dadka iyo dalka.” Ayaa lagu sheegay warka.

