Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku kalsoon in uu sii xoogeysan doono xiriirka Somaliya iyo Turkiga

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in dib u doorashada Erdogan ay sii xoojin doonto xiriirka wanaagsan iyo iskaashiga laba geesoodka ah, isagoona xusay in Somaliya iyo Turkiga uu ka dhaxeeyo xiriir dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo qoto dheer.

You may also like