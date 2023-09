Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Cali Jeyte

“Madaxweynaha waxaan isla garanay cadowga Shabaab inuusan qof bani’aadam ah dhaafeynin, qof welibana inay masuuliyad ka saaran tahay in si wadajir ah dagaalkaasi loo wada galo, la lana laba jibaaro, dadka deegaankana lagu wacyigeliyo in weli uu cadowgu taagan tahay.” Ayuu yiri Xildhibaanku.

Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir oo BBC la hadlay ayaa sheegay inay Madaxweynaha ka wada hadleen in ay lagama maarmaan tahay in dalka laga ciribtiro kooxaha argagixisada.