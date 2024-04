Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga

Madaxweyne Muuse Biixi ayaa horaan sheegay in heshiiska uu dhigayo in Addis Ababa laga kireeyo 20km oo marin badeed, si ay ugu bedelato aqoonsi.

Qaraar ka soo baxay Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka ayaa lagu sheegay in la xirayo Qunsuliyadaha Itoobiya ku leedahay Magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe, sababo ku aaddan Itoobiya oo ay ku eedeeyeen inay fara-gelin ku hayso arrimaha gudaha ee Somaliya. Diblomaasiyiinta Itoobiya ayaa lagu amray in toddobaad gudihiis ay uga baxaan labada qunsuliyadood ee magaalooyinkaasi.