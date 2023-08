Madaxweyne Xasan Sheekh oo reer Galmudug kala hadlay xoojinta gulufka bilowday (SAWIRRO)

Abaabulka iyo hawlgelinta xoogaga deegaanka ee dagaalka ka qayb qaadanaya ayaa waxaa mooddaa in ay caqabad ku yihiin joogitaankii Shabaab ee Mudug iyo Galgaduud, maadaama ay yihiin kuwo dhulka kala garanaya, ciidamadana ku riixeysa in Shabaabka uga daba taggaan rug kasta oo ay ku dhuumaaleysanayaan.

