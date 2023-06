Madaxweyne Xasan Sheekh oo taageero dheeri ah ka codsaday Beesha Caalamka (SAWIRRO)

Dhanka kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinacyadan la wadaagay muhiimadda ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka soo socda (2024) ee la xiriira meelmarinta go’aamada masiiriga ah, sida in awoodda dib loogu soo celiyo shacabka, hirgelinta qorshaha Ciidanka Xoogga Dalka kula wareegayaan amniga dalka iyo in laga takhaluso maleeshiyada Shabaabka.

Madaxweynaha ayaa Wakiilada Beesha Caalamka u xaqiijiyay in dowladdiisu ay dadaal ku bixineyso qorshaha lagu xasillinayo deegaanada laga saaray maleeshiyada Al Shabaab iyo inay ka hirgelin doonto adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta iyo kaabeyaasha kale ee rayidka, isagoona iftiimiyay in dowladdiisu ay u baahan tahay taageero caalami ah, si loo daboolo baahiyaha jira.

Madaxweynaha ayaa diblomaasiyiintaasi kala hadlay in Somaliya laga taageero xaqiijinta heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee ay 27-kii bishii hore ee May ku gaareen Magaalada Muqdisho, si dalka looga hirgeliyo hannaan doorasho oo ku dhisan metelaadda dadweynaha, taas oo jiho cusub u kaxeynaysa nidaamka dowladnimada ee dalka.