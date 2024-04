Madaxweyne Xasan Sheekh oo u qalab qaadanaya burburinta Al Shabaab

Villa Somalia ayay muhiim u tahay in Ciidanka Xoogga Dalka, kuwa Dowlad Goboleedyada iyo xoogaga deegaanka ee la abaabulay ay ku fidaan dhulka ay Shabaabku ka arrimiyaan, waana tan ugu muhiimsan qorshaha Dowladda Federaalka ay ku dooneyso in markii ugu horreysay ay dalka ka qabato doorasho qof iyo cod ah, taas oo cidda horgudban ay yihiin kooxaha argagixisada.

Ilo wareedyo ayaa sheegayaa in Madaxweynuhu uu safar ugu ambabaxayo Gobolada Dhexe, iyadoona uu yoolku yahay xoojinta gulufka militari ee la doonayo in lagu wiiqo Shabaabka hubeysan.