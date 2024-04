Madaxweyneyaasha Somaliya iyo Kenya oo ku kulmay Nairobi (SAWIRRO)

Addis Ababa ayaa dunida kala kulantay cadaadis diblomaasiyadeed, oo looga dalbanayo in ay dib uga istaagto heshiiska is afgaradka ah ee ay la gaartay Somaliland, si looga gudbo xiisadda culus ee siyaasadeed ee ku soo korortay gobolka.

Madaxweyne Muuse Biixi ayaa horaan sheegay in heshiiska uu dhigayo in Addis Ababa laga kireeyo 20km oo marin badeed, si ay ugu bedelato aqoonsi.