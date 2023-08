Mahad Salaad oo carqaladeeyay wada hadaladii Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ahlu Sunna

Wararka ayaa sheegaya in Agaasimaha NISA uu Madaxweynuhu uga digay in Ahlu Sunna laga qaybgeliyo dagaalkan, isaga oo ku andacoonaya in mustaqbalka ay carqalad ku noqon doonto jiritaanka Dowlad Goboleedka Galmudug.

Madaxweynaha Dowladda Federaalka ayaa la sheegaya in uu qorsheynayay in Ahlu Sunna la siiyo hubka ay u baahan tahay, isla-markaana ay xoogageeda gacan ka gaystaan dagaalka maleeshiyada Al Shabaab lagaga saarayo Gobolada Dhexe.

Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Mahad Maxamed Salaad uu carqaladeeyay kulan la fillayay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeesho Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe.