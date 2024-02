Mahdi Guuleed oo ku baaqay in baaritaan buuxa lagu sameeyo Sarkaalka meydkiisa laga helay Muqdisho

Waxa uu sheegay in ay tuhmayaan in marxuumka loo dilay muranka muddooyinkii ugu dambeysay soo kala dhexgalay Dowladda Federaalka iyo Somaliland ee ku aaddan Maamulka Hawada.

“Sida la tuhunsan yahay, wuxuu u ekaa fal la gaystay oo dad gaysteen. Markaa in dariiqa sharciga ah la maro oo la baaro weeye, marka baaristu soo dhammaatana sharciga la horkeeno, waxaana aaminsanahay in xaqu uu dilaaci doono.” Ayuu yiri Xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed.