Maqnaanshaha Ikraan Tahliil oo laba sano laga joogo

Bartamihii sanadkii ina dhaafay ee 2022, Fahad Yaasiin ayaa wareysi ku sheegay in dilka gabadhaasi ay fududeeyeen Ex Raysal Wasaare Rooble, Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) iyo Agaasimaha Hay’adda NISA, Mahad Maxamed Salaad, warkaas oo dad badani ka yaabiyay.

Saraakiishii NISA ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay is hortaageen guddigii loo xilsaaray maqnaanshaha gabadhaasi in ay s daahfuran u baaraan.

Su’aalo badan ayaa ka soo laabtay, sida gabadhaasi looga afduuban karo xeendaabka Taliska Hay’adda NISA, oo la fahamsan yahay in si weyn amnigeeda loo ilaaliyo. Qoyskeeda ayaa ku dooday “Qofka lama dhihi karo waa la dilay, illaa meydkiisa la arko ama la caddeeyo in hay’adaha amniga ay kor istaaggeen. Weli ma dhicin qof Nabadsugid ah oo ay Al Shabaab afduubteen.”

Kiiskan oo xaalad ka abuuray dalka, khilaafka ka dhex dhaliyay Madaxweynihii xilligaasi ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Raysal Wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble ayaa keentay in Raysal Wasaare Rooble uu shaqada ka joojiyo Fahad Yaasiin, kaas oo markii dambena uu xilka ka qaaday, ka dib markii NISA ay 2-dii bishii September ee sanadkaasi ay soo saartay war ay ku sheegeyso in maleeshiyada Al Shabaab ay afduubteen Ikraan Tahliil, ka dibna ay dileen, wax caddeyn ahna aanay keenin.