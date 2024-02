Maraakiib ganacsi oo lagu gubay Badda Cas

Xuuthiyiinta ayaa bartamihii bishii hore ee January ku dhawaaqay in ay bartilmaameed sharci ah yihiin maraakiibta laga leeyahay Mareykanka iyo Ingiriiska, ka dib markii Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay 12-kii bishaasi bilaabeen in ay duqaymo ka gaystaan goobaha ay Xuuthiyiinta ka maamulaan dalka Yemen.

Hay’adda La socodka Ganacsiga Badda ee Britain (UKMTO) ayaa mar sii horreysay sheegtay in ay maqashay in markab laga leeyahay Ingiriiska lagu weeraray meel dhinaca galbeed kaga toosan Magaalada Hudaydah, balse ma sheegin wax khasaare ah oo ka soo gaaray weerarkaasi.