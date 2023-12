Maraakiibta caalamiga oo laga mamnuucay Dekedaha Israel

Warkan ka soo yeeray Xuuthiyiinta Yemen ee ku aaddan in ay go’doominayaan Dekedaha Israel ayaa imaanaya, xilli Mareykanka uu Jimcihii is hortaagay qaraarkii Qaramada Midoobey ku dalbaneysay xabad joojin degdeg ah oo bani’aadantinimo oo laga hirgeliyo Marinka Gaza.

Tani ayaa keentay in inta badan maraakiibta Israel ay ka weecdaan Badda Cas, inkastoo Mareykanka uu sheegay in uu ilaalin doono maraakiibtaasi.

Afhayeenka ayaa sheegay in ay doonayaan in cunto iyo dawo ku filan loo ogolaado dadka rayidka ah ee ku dhibaateysan Gaza.

Xoogaga Xuuthiyiinta oo ay Iran taageerto ayaa sheegay in ay is hortaagi doonaan maraakiibta ku wajahan iyo kuwa kale ee ka soo ambabaxaya Dekedaha Israel.

Xoogaga Xuuthiyiinta Yemen oo bartamihii bishii hore ee November maraakiibta Israel ka mamnuucay in ay adeegsadaan Badda Cas ayaa markan ku hanjabay in ay go’doominayaan Dekedaha Israel.