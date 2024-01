Maraakiibta oo lagu wargeliyay inay ka fogaadaan Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed

Saraakiisha Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa laga soo xigtay in Washington ay fileyso in Xoogaga Xuuthiyiinta ay isku dayaan inay qaadaan weeraro hor leh oo ka dhan ah maraakiibta.

Isbahaysiga ayaa war uu xalay soo saaray waxaa si gaar ah loogu sheegay maraakiibta wata Calanka Mareykanka in 72-ka saac ee soo socda ay ka fogaadaan meelaha ku xeeran Yemen ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, ka dib markii Mareykanka iyo Ingiriiska ay bartilmaameedsadeen goobaha ay Xuuthiyiinta kaga sugan yihiin dalkaasi, ayna suurtagal tahay in Xuuthiyiinta ka falceliyaan weeraradaasi.