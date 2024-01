Mareykanka iyo Ingiriiska oo duqayntii labaad oo wadajir ah ka fuliyay dalka Yemen

Saraakiisha Xuuthiyiinta ayaan illaa iyo hadda si rasmi ah uga hadlin duqaymahan iyo waxyeelada ay gaysteen, marka laga soo taggo in laga soo xigtay inay xaqiijinayaan in duqaymaha ay ka dhaceen gobolo kala duwan.

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weeraradan looga gol lahaa in lagu dhimo amaba yareeyo awoodda Xoogaga Xuuthiyiinta, si loo joojiyo weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta.