Mareykanka oo cadaadiska ku kordhiyay Israel, kana horyimid qorshe ay damacsan tahay

Mareykanka ayaa la fahamsan yahay in uu is hortaagay baaqyada caalamiga ah ee lagu dalbanayo xabad joojinta, iyadoona uu Israel u diray noocyada hubka ee ay codsatay.

Sullivan ayaa saaka bartiisa X ku sheegay in Madaxda Israel uu sidoo kale u sheegay in loo baahan yahay in la joogteeyo gargaarka bani’aadantinimo ee la gaarsiinayo dadka Gaza.

Jake Sullivan, La taliyaha Amniga Qaranka ee Mareykanka ayaa la sheegaya in uu si cad uga horyimid qorshaha Israel, ee ku aaddan in hawlgalka uu sidiisa ku sii socon doono billaha soo socda.

“Madaxweynuhu waxa uu ka tarjumaya walaac aan in muddo ah qabnay, waana uu sii wadi doonnaa, marka uu hawlgalkani socdo, oo ku saabsan baahida loo qabo dhimista waxyeelada rayidka iyo in la saxo, oo taxadar la muujiyo intii suurtagal ah.” Ayuu yiri John Kirby oo VOA la hadlay.

Aqalka Cad ayaa sheegay in Madaxweyne Joe Biden uu cannaantii ugu adkeyd u jeediyay Raysal Wasaare Netanyahu, isla-markaana uu ka dalbaday in ciidamadiisu ay joojiyaan duqaymaha aan loo meel dayin ee dadka faraha badan ku dhimanayaan.

Sarkaal ka tirsan Aqalka Cad ee Mareykanka oo Warbaahinta caalamiga ay soo xiganeyso ayaa beeniyay in Mareykanku uu Israel ku cadaadinayo in muddada ka harsan sanadkan ay ku soo geba-gabeyso hawlgalkeeda.