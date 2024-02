Mareykanka oo codsi uu ku difaacayo gumeysiga Israel u gudbiyay Maxkamadad ICJ (SAWIRRO)

Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa la filayaa in mar kale lagu go’doomiyo oo ay gooni ka noqdaan dunida inteeda kale dacwaddan uu dhageysigeedu ka socdo Magaaalda The Hague.

Mareykanka ayaa Talaadadii diidmada qaxayan ku hor istaagay qaraar ay Qaramada Midoobey ku dalbaneysay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Gaza iyo in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaar wax ku ool ah. Qaraarka oo ay taageereen 13 ka mid ah 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa waxaa ka aamusay Ingiriiska.

Washington ayaa Maxkamadda Qaramada Midoobey weydiisatay in aysan amar ku bixin in Ciidamada Israel ay si shuruud la’aan ah uga baxaan dhulka Falastiiniyiinta, iyada oo aan la heli dammaanad amni.