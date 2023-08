Mareykanka oo digniin adag ka soo saaray in Xoogaga Ruushka ee Wagner taggaan dalka Niger

Dowladda Mali ayaa dalkeeda ka ceyrisay Ciidamadii Faransiiska ee joogay, tallaabada xigtay ee ay qaadday ayaa noqotay in Ciidamada Qaramada Midoobey ee dalkaasi ku sugan ku amarto in dalka isaga baxaan.

Taliska ayaa sheegay in cunaqabateynta uu Ururka Galbeedka Afrika (ECOWAS) ku soo rogay dalkaasi ay abuurtay carro dadweyne, sidaasi darteedna aanay martigelin karin wufuudda caalamiga ah, iyadoo laga foganayo in amni darro dhacdo.

“Waxaan aaminsanahay in Ruushka iyo Wagner aysan wax lug ahi ku lahayn waxa ka dhacay Niger, balse ay doonayaan in fursad ay ka dhex helaan. Waxaan aragnaa in si la mid ah dalalkii hore ay ku lug yeesheen aanay wax wanaag ah u horseedi doonin dalkaasi.” Ayuu yiri Blinken.

Blinken ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Ruushka iyo Wagner aanay wax lug ahi ku lahayn afgembiga ka dhacay dalkaasi, ha yeeshee ay doonayaan in ay fursad ka dhex helaan.