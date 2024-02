Mareykanka oo diidmada qaxayan ku hor istaagay joojinta dagaalka Gaza (SAWIRRO)

Waxay sheegtay in heshiis la gaaro uu muhiim u yahay in Xamaas ay sii deyso Israeliyiinta ay qafaalka ugu haysato Marinka Gaza.

Mareykanka ayaa xalay codka diidmada qayaxan ku hor istaagay qaraar ay ka doodeen Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo dalbanaya in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda Marinka Gaza iyo in gargaar mug leh la gaarsiiyo dhulka muddada dheer go’doonsan.