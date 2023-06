Mareykanka oo duqayn ka gaystay duleedka Magaalada Kismaayo

Taliska ayaa hoosta ka xariiqay in qiimeynta horudhac ah ay muujineyso in duqaynta lagu dilay saddex ka mid ah maleeshiyada Al Shabaab. Taliska ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in duqayntani aanay waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah.

Taliska ayaa sheegay in duqayntani ay ka dambeysay, ka dib codsi uga yimid Dowladda Federaalka, isla-markaana ay ahayd mid is difaacid ah.