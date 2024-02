Mareykanka oo duqayn ku dilay Sarkaal sare oo ka tirsanaa Kataib Xisbullah

Mareykanka ayaa toddobaadkii hore weeraro xagga cirka ah ka gaystay dalalka Ciraaq iyo Suuriya, oo Militariga Mareykanku ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen Ciidanka Ilaalada Kacaanka Iran iyo maleeshiyaadka xiriirka la leh Tehran. Xilligaasi waxay Mareykanku sheegeen in weeraradaasi ay bilow u yihiin tallaabada uu Mareykanku kaga aargudanayo xoogaga ay hubeyso Iran.

Sarkaal ka tirsan Mareykanka ayaa CNN u sheegay in duqayntan aan lagu wargelin Dowladda Ciraaq, balse Washington ay kol hore u caddeysay Baghdad in xilli kasta ay ka jawaabi karto weerarkii xoogaga ururkaasi ay daba-yaaqadii bishii January ka gaysteen saldhigga ay Ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waqooyi bari Jordan, laguna dilay saddex ka mid ah askartooda, laguna dhaawacay in ka badan 40 kale.

Kataib Xisbullah oo ka tacsiyeysay geerida Al-Saedi ayaa sheegtay in dilkiisu uu xoogagooda ku dhiirigelinayo inay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan Mareykanka, iyadoona wacad ku martay in ay ka aargudan doonto Mareykanka.