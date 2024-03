Mareykanka oo gargaarkii ugu horreyay gaarsiiyay shacabka Gaza (SAWIRRO)

Weerarkan oo ay ku dhinteen 112 qof oo shacab ah, ku dhawaad 800 oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa horseeday in dowladaha caalamka ay dalbadaan in la sameeyo baaritaan degdeg ah.

Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tani ay bilow u tahay ka jawaabidda warkii ka soo yeeray Madaxweyne Joe Biden, ee ahaa in diyaaradahooda ay sahayda cuntada ah ay dhanka cirka uga daadin doonaan shacabka Gaza.