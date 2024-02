Mareykanka oo ka digay in Gaza ay isu bedesho Muqdisho

“Gaarsiinta kaalmada bani’aadantinimo ee Gaza ayaa waxaa soo wajahaya caqabado aan laga gudbi karin. Duqaymo baahsan, xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada, shidaal la’aanta iyo isgaarsiinta go’an ayaa ka dhigaya mid aan suurtagal ahayn in WHO iyo hay’adaha la shaqeeya ay gargaarka gaarsiiyaan dadka gaajeysan.” Ayuu yiri Tedros Ghebreyesus.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Tedros Ghebreyesus ayaa dhawaan walaac ka muujiyay Israel oo hortaagan in gargaarka uu gaaro Marinka Gaza.

Saddex ka mid ah Saraakiisha Mareykanka ayaa Shabakadda Wararka Axios u sheegay in Mareykanku uu ka walaacsan yahay in Gaza ay isu bedesho Muqdisho, maadaama amniga xumada iyo rajo la’aanta ka jirta ay dhabaha u xaartay in kooxo hubeysan ay dhac u gaystaan baabuurta gargaarka, taas oo sii carqaladeynaysa gurmadka bani’aadantinimo ee Gaza oo markii horeba uu hareeyay weerarada Militariga Israel iyo xanibaadda ay ku hayaan waddooyinka.