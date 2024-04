Mareykanka oo mar kale digniin adag u jeediyay Israel

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in halis la geliyo nolosha in ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah, oo horaan ku barakacay deegaanka Rafah ee dhaca xadka Gaza iyo Masar.

You may also like