Mareykanka oo maraakiibta dagaalka iyo ciidamo u diraya Israel

Dadka u dhuun-duleela arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka digaya in tani ay gobolka iyo dunidaba ka abuurto Yahuud naceyb, ayna keeni karto in Israeliyiinta lagu bartilmaameedsado goobo ka baxsan dunida Muslimka.

Xoghayaha ayaa sheegaya in weerarada dhimashada badan sababay ee Xamaas ay ku dhiirigelinayaan in ay carqaladeyso dadaalada lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Israel, ee ay Washington garwadeenka ka tahay.

Xoghayaha ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu amray in maraakiibtaasi loo dhaqaajiyo Bariga Badda Mediterranean-ka ee u dhow Israel.