Mareykanka oo qaaday tallaabooyin ka dhan ah Israel

The Wall Street Journal ayaa goor dambe qoray in Mareykanka uu sidoo kale joojiyay in Israel uu u daabulo bambaanooyinka kale ee JDAMs, kuwaa oo muhiim u ahaa Israel.

Saraakiishan ayaa sheegay in Aqalka Cad uu si taxadar leh uu dib-u-eegis ugu sameynayo soo jeedinta hubka gaarka ah ee loo gudbinayo Israel, kaas oo laga yaabo in loo isticmaalo weerarka Israel ee Rafah.

Wakaaladaha Wararka Associated Press, AFP iyo Reuters ayaa Saraakiil Mareykan ah oo aan la magacaabin ka soo xigtay in Washington ay hakisay hub ay aad uga soo dalbaneysay Israel.