Mareykanka oo QM ka dalbaday in wax ka bedel lagu sameeyo qaab dhismeedka UNRWA

Waxay sheegtay in loo baahan yahay in sharciga lala tiigsado cid kasta oo ku lug lahayd weerarkii October 7-deedii.

“Waxaan u baahanahay inaan eegno hay’adda, sida ay uga shaqeyso Gaza, sida ay u maareeyaan shaqaalahooda iyo in la hubiyo in dadka gaysta falalka dembiyada, sida kuwan 12 shakhsi oo kale ah si degdeg ah loola xisaabtamo, si UNRWA ay u sii wadi karto shaqada muhiimka ah ee ay tahay inay sameeyaan.” Ayay tiri Linda Thomas-Greenfield.

Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey, haweeneyda lagu magacaabo Linda Thomas-Greenfield ayaa sheegtay in Washington ay dooneyso inay aragto is bedelada aasaasiga ah ee hay’adda ka hawlgasha Gaza, ka hor inta aysan dib u bilaabin maalgelinta hay’addaasi.