Mareykanka oo runta u sheegay Israel (Ha weerarin Iran)

Agaasimihii hore ee Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA, General David Petraeus ayaa sheegay in Washington aysan doonayn in wax saamayn ah uu soo gaaro dhaqaalaha caalamiga ah, isagoona Israel uga digay weerar kastoo aargoosi ah oo ka dhan ah Tehran.

