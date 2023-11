Mareykanka oo sheegay in Israel ay dooneyso in xabad joojinta sii socoto

Dhanka kale Madaxweyne Joe Biden ayaa bartiisa X ku muujiyay in Washington ay damacsan tahay in heshiisku uu sii socdo.

Blinken ayaa ka dhawaajiyay in Israel ay qudheeda daneynayso in heshiisku uu sii socdo, isla-markaana ay ku mashquulsan tahay, sidii muwaadiniinteeda ay guryahooda ugu soo celin lahayd.

Wasiirka oo ka hadlayay Shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka xubnaha ka ah Gaashaanbuurta NATO uga socda Magaalada Brussels ayaa sheegay in muddo kordhinta ay muhiim u tahay in la sii daayo maxaabiis badan iyo in kaalmada bani’aadantinimo la gaarsiiyo shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza.

“Waxaan jeclaan lahayn in xabad joojinta la kordhiyo, maxaa yeelay waxay suurtagelisay ugu horreyn in maxaabiista la sii daayo, guryahooda ay dib ugu laabtaan, qoysaskoodana ay la midoobaan. Waxay sidoo kale ay inoo suurtagelisay inaan gargaar bani’aadantinimo gaarsiino dadka Gaza ee aadka ugu baahan.” Ayuu yiri Wasiirka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu doonayo in la kordhiyo muddada xabad joojinta.