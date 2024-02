Mareykanka oo sheegay in Xuuthiyiinta ay garaaceen markab ku wajahnaa Iran

Hoggaamiyaha oo khudbad uu jeediyay si toos ah looga daawanayay telefishinka afka Xuuthiyiinta ku hadla ee Al Masirah ayaa sheegay in hawlgaladooda militari ee Badda Cas ay keeneen in maraakiibta ganacsi ee laga leeyahay Israel iyo kuwa kale ee dekedahooda ku socda ay ka caagaan isticmaalka marin biyoodka muhiimka ah ee Badda Cas.

Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka ayaa beeniyay in markabka laga leeyahay dalkaasi, isagoona sheegay in laga leeyahay Giriiga, balse uu watay Calanka Jasiiradda Marshall.

Xuuthiyiinta ayaa Isniintii sheegay in markabka xamuul ee lagu magacaabo Star IRIS, oo ay sheegeen in laga leeyahay dalka Mareykanka ay ku weerareen Badda Cas, isla-markaana ay gantaaladooda haleeleen markabkaasi.