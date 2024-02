Mareykanka oo u hanjabay Xuuthiyiinta iyo Yahya Saree oo ka jawaabay

Afhayeenka oo Warbaahinta ka soo muuqday ayaa sheegay in weerarada kaga imaanaya xulafada Mareykanka aysan hakin doonin hawlgaladooda militari ee Badda Cas, haddii aysan Israel joojin duulaankeeda Marinka Gaza iyo is hortaaggeeda gurmadka bani’aadantinimo ee la gaarsiinayo dadka rayidka ah.

Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin ayaa sheegay in weeraradan ugu dambeeyay ay ula jeedaan in lagu wiiqo awoodda Xoogaga Xuuthiyiinta, isagoona ku hanjabay in duqaymaha xagga crika ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta ay sii socon doonaan, illaa iyo inta ay ka joojinayaan weerarada ay ka wadaan Badda Cas.