Mareykanka oo ugu dambayn aqbalay inay Ukraine siiyaan taangiyada Abrams

Bishii March oo ugu dambeysay waxay Washington sheegtay inaanay taangiyadeeda casriga ah ugu deeqi doonin Ukraine. Is bedelka ku yimid go’aankooda ayaa u muuqda mid ay ku doonayaan in Ukraine ay is bedel ka sameyso furimaha dagaalka.

Antony Blinken, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisu ay ka go’an tahay in Ukraine laga taageero fashilinta duulaanka Moscow.