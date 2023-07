Mareykanka oo Ukraine u raraya bam dunida laga mamnuucay

Xoghayaha Guud ee NATO, Jens Stoltenberg ayaase sheegay in dalalka xulafada aan looga baahnayn inay mowqif gaar ah ka qaataan arrintan, dal kastana ay tahay in siyaasaddiisa uu u madaxbannaanaado.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa sheegay inay go’aansadeen in ay Ukraine siiyaan bambada wax gumaadda ee Cluster, tani oo liddi ku ah baaqyadii ay dadka xuquuqda aadanaha u dooda ka soo saareen in dunida si buuxdo looga mamnuuco bambadaasi, oo ay sheegeen in ay khatar ku tahay nolosha dadka rayidka.