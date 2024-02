Mareykanka oo weerar culus oo aargudasho ah ka gaystay Ciraaq iyo Suuriya

Kooxahan oo sheegtay masuliyadda weerarka Ciidamada Mareykanka lagu la eegtay dalka Jordan ayaa maalin ka dib ku dhawaaqay in ay joojiyeen weerarada ka dhanka ah Mareykanka, sababo ku aaddan dadaalada ay hormuudka ka tahay Baghdad ee la doonayo in ay dalka isaga baxaan isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo ee ku sugan dalkaasi.

