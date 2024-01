Mareykanka oo Xuuthiyiinta ku daray liiska argagixisada caalamiga ah

Sullivan ayaa sheegay in tani ay uga gol leeyihiin in Xuuthiyiinta looga hor istaago galaangalkooda suuqyada maaliyadeed, lagu lana xisaabtamo falalkooda.

Weerarada Xuuthiyiinta ayaa la sheegaya in ay hoos u dhigeen ganacsigii Asia iyo Yurub, isla-markaana ay xoojisay baqdinta caalamiga ah ee ku aaddan in colaadda Gaza ay ku baahdo gobolka.