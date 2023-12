Markab dagaal oo Mareykanka uu leeyahay iyo maraakiib kale oo lagu weeraray Badda Cas

Taliska ayaa muujiyay in weeraradan ay gadaal ka riixeyso Dowladda Iran, oo shalay ka digtay in duulaanka Israel ee shacabka Falastiiniyiinta ay ka dhalan doonto jawaab celin gobolka ah.

Yahya Saree ayaa ku hanjabay in ay bartilmaameedsan doonaan maraakiibta Israel, haddii ay ku soo dhiiradaan in ay adeegsadaan biyaha Badda Cas. Waxa uu sheegay in weeraradooda ay jawaab u yihiin xasuuqa Ciidamada Israel ka wadaan Marinka Gaza.

Yahya Saree ayaa tilmaamay in maraakiibtaasi ay ku kadsoomeen Mareykanka oo u sheegay sida uu yiri in ay adeegsan karaan marin biyoodka Badda Cas, isla-markaana ay ku sugan yihiin maraakiibtiisa dagaalka.