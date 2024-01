Markab ganacsi oo mar kale lagu weeraray Badda Cas

Xuuthiyiinta ayaa ku hanjabay in ay ka aargudan doonaan weerarkaasi, iyagoona ku dhawaaqay in danaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee gobolka ay yihiin bartilmaameed sharci ah.

Hay’addu ayaa dhanka kale sheegtay in doomaha yaryar ee lagu soo sii daayay Badda Cas ay abuurayaan shaki ah in ay weerar ku yihiin maraakiibta.

Hay’adda ayaa sheegtay in saacadihii dambe Jimcihii ay heshay warbixin sheegeysa in gantaal lagu soo riday markab ku sugnaa meel ka mid ah badda, kaas oo aan wax dhaawac ama khasaare ah gaysan. Hay’addu ma bixin tafaasiil ku aaddan dalka laga leeyahay markabkaasi, nooca uu yahay, dalka uu ka yimid iyo dalka kale ee uu ku wajahnaa.