Markab shidaal oo laga leeyahay dalka Ingiriiska oo ku gubanaya Gacanka Cadmeed

Afhayeenka ayaa ku celiyay xalka xiisadda Badda Cas ay ku xiran tahay in Israel ay soo afjarto weerarada baahsan ee ay ku leynayso shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Gaza, isla-markaana ay ogolaato in gaadiidka gargaarka ay si joogto ah u galaan dhulka go’doonsan.

Mareykanka iyo Ingiriiska oo garab maray in la xaliyo colaadda Gaza ayaa si aan laga fiirsan weeraro ugu qaaday goobaha ay ka arrimiyaan Xuuthiyiinta Yemen, waana tan keentay in maraakiibta laga leeyahay dalalkaasi ay noqdaan, waxa ay Xuuthiyiinta ku sheegeen bartilmaameed sharci ah.