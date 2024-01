Markabka dagaal ee USS Carney oo duqayn ka gaystay Caasimadda Sanca

Biden ayaa sheegaya in Xuuthiyiinta ay la gudboon tahay in ay joojiyaan weerarada, si aynaa ula kulmin cawaaqibka weeraro dheeri ah.

Madaxweyne Biden ayaa sheegay in xulafada Mareykanka aysan u dulqaadan doonin in Xuuthiyiinta ay carqaladeeyaan isu socodka maraakiibta iyo socodka xorriyadda.