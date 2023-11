Martin Griffiths “Dadka Gaza uma adkeysan karaan wixii ka dhacay Dugsiga Al-Fakhoora”

Israel ayaa lagu eedeeyay in ay dib u soo cusbooneysiisay weeraradeeda ka dhanka ah dadka rayidka ah, xilli Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu dhawaan meelmariyay qaraar ku baaqaya in si degdeg ahi loo joojiyo colaadda Gaza.

“Waa in ay jirtaa xabad joojin ku saleysan bani’aadantinimo & xuquuqul insaanka iyo joojinta dagaalka. Ma aha oo keliya in la gaarsiiyo cunto iyo gargaar bani’aadanimo oo degdeg ah, laakiin si loo helo waddo looga baxo argagaxa.” Ayuu yiri Türk.

“Xorriyadda Israel iyo Falastiin way isku xiran tahay, midba midka kale ayay ku xiran tahay rajada keliya ee nabadda. In la aqoonsado bani’aadantinimada iyo dhibaatada midba midka kale waa muhiim.” Ayuu yiri Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey.

Dhanka kale Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la aqoonsado dhibaatada dhinacyada, haddii xorriyadda Falastiiniyiinta iyo Israel ay isku xiran tahay.