Masar iyo Israel oo ay ka dhex tolan tahay

Wasiirka Gaadiidka Israel, Miri Regev ayaa sheegtay in Tel Aviv ay si dhab ah u qaadaneyso xasaasiyadda ay Qaahira ka muujineyso hawlgalka militari ee Rafah, balse ay labada dhinac awood u yeelan doonaan in arrintaasi ay ka wada shaqeeyaan.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo xalay wareysi siiyay Warbaahinta ABC News ayaa sheegay in dadka rayidka ah ay tahay in ay isaga baxaan Rafah, ka hor inta aanu duulaanka bilaaban, balse ma sheegin halka ay dadku taggi karaan.