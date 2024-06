Masar, Mareykanka iyo Israel oo shir uga furmay Magaalada Qaahira

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ku celceliyay in hawlgalkooda Rafah uu lagama maarnaan u yahay in la burburiyo Ururka Xamaas ee ka arrimiya Marinka Gaza.

Hay’adaha caalamiga ah ayaa sheegay in xirista la xirayo meel laga soo gudbo koonfurta Marinka Gaza ay ka dhigeyso mid aan suurtagal ahayn in gargaarka la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku nool dhulka ay colaaddu halakeysay.

Warbaahinta Masar ayaa sheegeysa in dowladda dalkaasi ay diidan tahay in Israel ay kala shaqeyso dadaalada gurmadka bani’aadantinimo lagu gaarsiinayo dadka reer Gaza, sababtoo ah Israel oo aysan daacad ka ahayn in kolonyada gargaarka ay si caadi ah uga gudbaan furinta cusub ee ay ka furtay aagga Rafah, isla-markaana ay khatar ku tahay shaqaalaha gargaarka.

Washington ayaa gadaal ka riixeysa in dib loo furo Isgoyska Rafah, iyadoo laga jawaabayo qaylo dhaanta hay’adaha gargaarka ee ka digaya in macluusha ay ku baaheyso qaybaha Marinka Gaza.