Masar oo xirtay xadka ay la leedahay Gaza, xilli Israel ay duqaynta kordhisay, dadkuna ay ka baxsanayaan

Taliska Militariga Israel ayaa la sheegay in ka badan boqol kun oo askari in ay soo dhoobeen magaalooyinka ku dhow dhow Gaza ee ku jira gacanta gumeysiga.

Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa laga soo xigtay in dadka duqaymaa ka baxsanaya ay ku adag tahay in a gaaraan Daanta Galbeed ee la haysto.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in xadka Gaza iyo Masar uu marin muhiim ah u ahaa Falastiiniyiinta lagu khasbay in ay guryahooda isaga barakacaan.

Wararka ayaa sheegaya in xirnaanshaha xuduudda labada dhinac ay caqabad ku tahay dadka doonaya in ay isaga baxaan magaalada.

Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo qof ayaa waxay dadkeeda isku dayayaan in ay ka baxsadaan duqaymaha xoogan, ee ay Ciidanka Cirka Israel ka wadaan magaaladaasi.