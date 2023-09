Maxkamadda Gobolka Banaadir oo maanta xukuntay Saraakiil Dowladeed

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha ayaa bishii July dacwad ku soo oogtay 18 Sarkaal, oo xafiisku sheegay in loo haysto eedo kala duwan, oo ay ka mid yihiin xatooyo xoolo dadweyne, lunsasho & leexsasho xoolo dadweyne, been abuur dokumenti, musuq-maasuq, dayacaad waajibaadkii saarnaa iyo ka faa’iideysi Xafiis Dowladeed.

